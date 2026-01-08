福岡県警久留米署は8日、久留米市藤山町付近の路上で同日正午ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男から後をつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30代くらいで黒色上下の服を着用し、フードを被った状態で徒歩で立ち去ったという。