福岡県警小倉南署は8日、北九州市小倉南区徳力団地付近で7日午後8時半ごろ、女子高生が見知らぬ男から「守恒駅はどっちですか。目印になるものはあありますか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20歳くらいで黒色ダウンジャケットの上着、白色マスクを着用。黒色ショルダーバッグを所持し、自転車に乗っていたという。