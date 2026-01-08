連合神奈川の白石元会長の葬儀で焼香に臨む林会長（右から２人目）＝８日、横浜市戸塚区の戸塚ほうさい殿連合神奈川の会長を２期４年にわたり務め神奈川から旧民主党による政権交代の足がかりを築いた白石俊雄氏（享年８１）の葬儀が８日、横浜市戸塚区内の斎場で開かれた。林克己会長、立憲民主党の後藤祐一幹事長代理（衆院神奈川１６区）、牧山弘恵両院議員総会長（参院神奈川選挙区）、自民党の浅尾慶一郎前環境相（同）らが