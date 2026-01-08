子供たちを乗せた山車が激しくぶつかり合いました。７日夜、小諸市では江戸時代から伝わる「御影新田の道祖神祭り」が行われました。2台の山車が何度もぶつかる圧巻の迫力。小諸市御影新田で行われた道祖神祭りです。江戸時代から300年以上続くといわれ、巨大な山車をぶつけ合うことで五穀豊穣や無病息災、子孫繁栄などを願います。この山車に乗ることができるのは地元の小学4年生から6年生で今年参加したのはおよそ40人。山車は飾