本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/8（木） USD/JPY 155.00（6.00億ドル） 156.15（22.0億ドル） 156.50（7.64億ドル） 157.00（35.0億ドル） 157.50（5.92億ドル） 158.00（25.0億ドル） EUR/USD 1.1560（10.0億ユーロ） 1.1600（5.78億ユーロ） 1.1605（8.20億ユーロ） 1.1650（9.64億ユーロ） 1.1660（13.0億ユーロ） 1.1670（8.13億ユーロ） 1.1675（9