長野市の百貨店では8日から福岡の名産品を集めた恒例の物産展が始まりました。福岡自慢の味・明太子に...熱々の一口餃子と福岡の味覚がずらり。リポート「きょうから始まった福岡物産展です。初日から大勢の人でにぎわっています」長野市のながの東急百貨店には福岡県内で人気の30店舗が集まりました。「天然のだしでつくる明太子ですよ」こちらは今回初出店の「天然だし明太子」。鰹節と昆布の自家製だしに付け込み168時間