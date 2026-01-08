業者の登録を受けず、金を貸し付ける「ヤミ金」を営んでいたとして、暴力団幹部の男が8日、逮捕されました。逮捕されたのは岐阜県関市に住む指定暴力団・稲川会傘下団体の幹部、澤村好明容疑者(75)です。警察によりますと、澤村容疑者は貸金業の登録を受けていないにも関わらず、2022年5月から去年1月まで7回にわたり、県内に住む50代の男性と40代の女性に合わせて44万7000円を貸し付けた疑いが持たれています。警察は澤村