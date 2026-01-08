ギラヴァンツ北九州は8日、FW高昇辰が北朝鮮代表合宿に参加することを発表した。合宿参加期間は26年1月10日〜18日までとなるようだ。2000年10月10日生まれの25歳は京都朝鮮高、日本文理大を経て、23年に北九州に加入。初年度にJ3リーグ26試合4得点を記録すると、翌24年は37試合6得点、昨季は26試合7得点を記録していた。高昇辰はクラブを通じ、「この度、代表合宿に参加させていただくことになりました。この貴重な機会を与