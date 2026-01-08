ジェフユナイテッド千葉は8日、DF鳥海晃司の契約更新を発表した。昨季のJ2リーグで鳥海は30試合2得点を記録していた。クラブを通じ、「共にJ1に戻る目標を達成した今、僕の夢はジェフをビッククラブにしたいだけになりました。優勝争いやACLに出て優勝を目指せるチームにしたい。その為にもまずはJ1に定着していく事が大事だと思うので僕がいる間にそういうクラブにしていきたいです。これからこの先も共に戦い続けましょう」