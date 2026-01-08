「靴下の本数減ってない？」夫は引きつった笑顔…日常生活で感じた「違和感」▶▶この作品を最初から読むまさか夫に浮気される日が来るなんて――。出版社に勤める編集者・坂本アヤカは、手掛けた浮気漫画が注目を集めて絶好調。その一方、プライベートでは酒癖が悪い上に家事育児を全くしない夫・ショウゴと別居生活に。可愛い盛りの子どもと離れ離れに過ごす寂しさから、アヤカは夫が反省するものと思っていましたが、