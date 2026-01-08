Cloudyが2025年12月19日のライブにてキノシタハルト(G)の正式加入を発表し、4人編成となった。新体制となった彼らが、3ヶ月連続シングルリリースすることを発表した。その第1弾は、1月28日の配信シングル「サミダレ」。現代人が抱える閉塞感や焦燥感を描きながらも、日々の中に差し込むわずかな光に気づかせてくれるようなCloudyならではの繊細さと力強さを併せ持つ1曲に仕上がった。配信シングル「サミダレ」ジャケットにはTikTok