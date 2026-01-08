BIGMAMAが、毎年恒例の母の日ライブ＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞を東京・ZeppDiverCityにて開催することを発表した。今回は、2025年より遊園地・アトラクションをテーマに展開してきた『MOTHERLAND』の完結編になるとのこと。この一年、数々の“アトラクション楽曲”を産み出し、遊園地とのコラボレーションも実現してきた『MOTHERLAND』が、どのようなフィナーレを迎えるのか、ぜひ足を運んでみてほしい。FC最速先行では