大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦で、「ＮＨＫの限界攻めてる感じがカッコいい」「ＮＨＫで放送して大丈夫か？と思った」「ＮＨＫ出て大丈夫？」と、激しすぎる衣装とパフォーマンスでネットを騒然とさせたちゃんみな。ＡＫＢ４８のＯＧとして紅白に出演した板野友美が意外すぎる関係を８日、自身のＳＮＳで明かした。ネットで「遠目で見たら」「裸かと思った」と騒然となったベージュのヌーディーな衣装は、胸のところが大きく丸い