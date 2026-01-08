ゆうちょ銀行は、一般的な銀行の普通預金にあたる「通常貯金」の金利を、2026年2月9日（月）から年0.3％へ引き上げると発表しました。これまでの年0.2％から、さらに0.1％の上乗せです。「たった0.1％？」そう感じた方も多いかもしれません。けれど、長く「ほぼ金利ゼロ」が続いてきた通常貯金にとって、この0.1％アップはうれしいニュースです。今回は、仮に100万円を通常貯金に1年間預けた場合の利息が、現在とこれからでいくら