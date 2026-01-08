警察署内で保管されていた窃盗事件の証拠品が窃盗される事件。逮捕されたのは、現職の警察官でした。◇窃盗の疑いで逮捕されたのは、埼玉県警羽生署刑事課の巡査・藤岡俊行容疑者。警察によると藤岡容疑者は去年、トレーディングカード9枚を警察署内で盗んだ疑いがもたれています。そのカードは、自らが捜査を担当していた窃盗事件の証拠品。藤岡容疑者は9枚のうち8枚のカードを買い取り店で売却し、総額74万円ほどを得たと