８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、箱根駅伝で史上初の２度目の３連覇を果たした青山学院大の優勝報告会の様子を速報した。番組には、陸上部の原晋監督がリモート生出演。ＭＣの宮根誠司氏に「ますます箱根駅伝は高速レースになっていく？」と聞かれると「仮に同じ条件だとしたら、来年の箱根駅伝も私の計算で、我がチームの戦力を分析すると、まだ１分くらいは（タイムが）