北海道江別市の店などが密集する商店街で、大規模な火事がありました。◇建物から激しく噴き上がる炎。大量の黒煙も上がっています。7日午後11時半ごろ、北海道江別市の商店街にあるバイク販売店から出火しました。記者（8日午後2時ごろ）「発生から半日以上たちましたが、いまだに消火活動が続いています。建物の屋根は崩れ落ちてしまっています」8日午後5時48分に、ようやく鎮火しました。けが人は確認されていないという