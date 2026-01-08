クラシックと革新の融合近年、自動車の世界では単なる新車発表に留まらず、過去の名車を現代的な技術で再生する「レストモッド」という動きが大きな注目を集めています。クラシックカーの魅力を尊重しつつ、安全性や快適性、最新の走行性能を付加するこのアプローチは、従来のコレクターズカーとは一線を画す、新たな文化として根付きつつあります。【画像】超カッコいい！ これが“馬力2倍アップ”の斬新「“ちいさな”高級車