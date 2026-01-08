８日の夕方、群馬県太田市で２０代の男性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、２０代の外国人の男が逮捕されました。刺された男性はその後死亡が確認されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、２０代の外国人の男です。 警察によりますとこの男は８日午後４時半ごろ、太田市牛沢町の住宅の駐車場で、２０代の男性の首を刃物のようなもので刺して殺害しようとした疑いが持たれています。刺された男性は市内の病院に