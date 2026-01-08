今月１日、群馬県富岡市の空き家で女性（８１）の遺体が見つかった事件で警察は、８日に強盗殺人と死体遺棄などの疑いで男（５５）を再逮捕しました。 強盗殺人と死体遺棄などの疑いで再逮捕されたのは高崎市出身で住居不定の無職・富田健一容疑者（５５）です。 警察によりますと、富田容疑者は、先月２９日の午後１１時から３０日の午前１時ごろまでの間に、富岡市野上の富田春枝さん（８１）方に侵入し現金約２万円と通帳２通