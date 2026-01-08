福岡県警柳川署は8日、柳川市の女性が健康食品の解約保証金名目詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年7月ごろ、被害者が交流サイト（SNS）のダイエット広告をクリックしたところ、別のSNSに誘導され、SNSアカウントを使用する人物とやりとりした。健康食品などを注文したが効果がなかったため解約を申し出たところ「解約の保証金が必要だが、保証金は返金する」「マネー