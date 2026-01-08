神奈川県庁（資料写真）昨年１２月に東京・赤坂の個室サウナ店火災で利用客だった川崎市の夫婦が死亡したことを受け、県は８日、県内の個室サウナに立ち入り調査を実施すると明らかにした。９日から今月末にかけて店舗を訪れ、安全対策の徹底を呼びかける。県保健福祉事務所によると１４市町の計２７施設が対象で、県がサウナの安全面に問題がないかを確認するのは初めてという。事故当時、サウナ室のドアノブが外れて扉が開か