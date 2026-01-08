３連休は全国的に暴風・警報級の大雪おそれ 気象庁によると、西日本から北日本の広い範囲で、１０日から１２日頃にかけて、大荒れや大しけ、大雪となる所がある見込みです。 日本海北陸地方ではあすにかけて大雪に、そして週末からの3連休は、全国的に「暴風」や「警報級の大雪」となるおそれがあり、警戒が必要です。画像で掲載しているでは、11日から12日にかけて全国的に雪が予想されています。＜8日夜～9日：マイナス3