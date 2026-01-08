三重県桑名市の女性が、ＳＮＳで株への投資を勧められた人物から現金1550万円をだまし取られ、警察が投資詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと桑名市の40代の女性は、去年8月下旬、ＳＮＳ上の株式投資に関する投稿を通じて知り合った人物から、株への投資を勧められました。 この人物はＳＮＳで「私からお送りする情報を確認いただき、売買操作を行っていただければ十分です」などと伝え、女性を投資サイ