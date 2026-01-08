21:00 ブラジル鉱工業生産指数（11月） 予想-0.4%前回-0.5%（前年比) メキシコ消費者物価指数（CPI）（12月） 予想0.4%前回0.66%（前月比) 予想3.8%前回3.8%（前年比) 21:30 米チャレンジャー人員削減数（12月） 予想N/A前回23.5%（前年比) 22:00 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演 22:30 カナダ国際商品貿易（10月） 予想-14.0億カナダドル前回1.5億