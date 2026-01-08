方向性に欠ける揉み合い、ドル円１５６円台後半明日の米雇用統計を意識＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、全般に方向性に欠ける揉み合いが続いている。ドル円は東京市場での上昇局面で157円を付け切れず反落。ロンドン序盤には156円台半ば割れまで軟化した。しかし、その後は買い戻されており、前日NY終値156.76付近での取引に落ち着いた。ユーロ円は183円台前半から182円台後半、ポンド円は211円台乗せ水準から2