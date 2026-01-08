モデルの甲斐まりかがインスタグラムを更新し、８日結婚したことを報告した。フランス・パリのエッフェル塔をバックに、左手薬指に指輪が輝く写真を投稿。甲斐は「お付き合いしていた方と入籍しました。（お相手は）自分自身が素直で素直でいられる存在であり、どんな時も真っ直ぐに物事と向き合う尊敬できる方です」と伝えた。続けて「これまでの出会いと、日々支えてくださっている皆さまのおかげで、このような節目を迎え