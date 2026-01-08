中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月8日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は8日の記者会見で、国内のシンクタンクなどが同日発表した研究報告書「日本右翼の核野心:世界平和に対する深刻な脅威」について問われ、日本の右翼の膨張しつつある核の野心は日本の軍国主義が復活する危険な信号であり、世界の平和と安定に対する深刻な脅威だと表明、日本は国際社会の正義の声を直視し、核兵器問題での立場を