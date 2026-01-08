2025年12月16日にZepp Shinjukuで開催された『GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”』。10周年イヤーを記念したステージは、活動の軌跡と最新の姿を鮮やかに示す新旧の曲で構成されていた。すでに発表されている通りGANG PARADEは2026年内に解散する。そのことにメンバーが初めて自らの口で触れる場でもあった。2025年最後のワンマンライブ、チケットがソールドアウトしたこの公演