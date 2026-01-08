福建海事局の発表によると、福建省アモイ市と金門県間で小規模な通商・通航・郵便業務を担う「小三通」の旅客航路では、2025年の年間利用者数が前年比38．84％増の174万300人に上り、年間運航便数は同36．83％増の8434便、平均搭乗率は68．21％と過去最高を記録しました。福建海事局は、春節（旧正月、今年は2月15〜23日）の帰省やUターンラッシュに向けた特別輸送態勢「春運」が近づくにつれ、旅客数が大幅に増えると予測していま