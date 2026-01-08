きょう、1月8日で放送30周年を迎えたTVアニメ『名探偵コナン』（毎週土曜よる6時放送）。1月10日の放送からロックバンド・B'zが新オープニングテーマを担当することが発表され、すでに新エンディングテーマを倉木麻衣さんが担当することは発表されていたこともあり、SNSでは“コナンの曲といえばこの2組”などと、盛り上がりを見せています。■新OPテーマはB'z「コナンに関わる曲が道標」B'zが“担当する新オープニングテーマの