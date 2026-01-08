義実家で同居しているお嫁さんにとって、年末年始は帰省してくる親戚のもてなしや家事の増加で、心身ともに忙しい時期ですよね。やっと自分の実家に戻れて、少しは羽を伸ばせると思った矢先に……。今回は、筆者の友人であるC子のエピソードをご紹介します。 同居嫁の年末年始