◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）＝１月８日、美浦トレセン昨年３月にＪＲＡ沖縄出身騎手として初めてデビューした上里直汰騎手（１８）＝美浦・加藤士津八厩舎＝が、ハーディジェナー（牝３歳、美浦・西田雄一郎厩舎、父シルバーステート）とのコンビで重賞初挑戦することが決まった。１勝馬の１６分の１３の抽選を突破して、同期では舟山瑠泉騎手（１９）＝美浦・田中博康厩舎＝、