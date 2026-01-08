12月、飯田市内の企業が社長の名前で送られてきた詐欺メールを信じ2950万円をだまし取られる被害がありました。同様のメールがテレビ信州にも届いていました。8日、テレビ信州に届いた1通のメール。「お疲れ様です。業務上の必要により、まず、自分だけがいるライングループを作成し…」差出人は実際の代表取締役社長の名前。しかし、アドレスは全く無関係なものでした。業務で使用するSNSのグルー