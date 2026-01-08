ラグビー元日本代表で５日に今季限りでの現役引退を表明したＣＴＢ中村亮土（東京ＳＧ）が８日、都内のクラブハウスで会見を行った。２０１４年入団の３４歳は「新しい挑戦に向けてやりたいと思い、このタイミングで決断しました」と語った。自身の次のキャリアを考え、シーズンイン頃に引退を決断。「ラグビーの文化を根付かせていけるような活動をしたい」と、指導者などではなく外側からラグビー界を支えていくという。２０