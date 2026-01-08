イラストエッセイストの犬山紙子が８日、都内で行われた映画「旅の終わりのたからもの」（１６日公開）の公開記念イベントに出席した。１９９１年のポーランドを舞台に、ニューヨークで成功するも満たされない娘・ルーシーとホロコーストを生き抜き、５０年ぶりに祖国に戻った父・エデクが、家族の歴史をたどる旅の果てに“たからもの”を探しだす物語。犬山は３年前に母を亡くし、「打ちのめされた」という経験から自身と重