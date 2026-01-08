グラビアアイドルでアイドルグループ「あまいものつめあわせ」に所属するちとせよしのがＳＮＳを更新。２６歳の誕生日を迎えたことを報告した。１月８日が誕生日のちとせはインスタグラムで「本日、２６歳になりました〜！」とつづり、着物を着て花のカチューシャをつけた艶やかな横顔写真をアップ。「早速たくさんのお祝いメッセージをありがとうございます」と感謝を述べた。続けて「ふと大人ってなんだろうって思った時に