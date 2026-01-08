俳優の藤岡弘、が８日、都内で映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン監督）の大ヒット記念舞台あいさつに長女の天翔愛、長男の藤岡真威人、次女の天翔天音、三女の藤岡舞衣と出席した。世界的人気シリーズの第３弾。昨年１２月１９日の公開以来、興収１８億円を突破した。弘、は「映画で描かれている『勇気を持って立ち向かえ。あきらめるな』ということは藤岡家の家訓と共通する。家族の絆