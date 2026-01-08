４７歳の有名女優が、印象ガラリの新ヘアを披露した。８日に自身のインスタグラムを更新し「２０２６年気持ちもあらたに髪切りました♪お久しぶりのボブスタイル」とうれしそうに投稿したのは、女優の田丸麻紀（４７）。「気がつけば、１２月２５日の撮影仕事締めからかれこれ一回もメイクしてない笑笑眉毛ぐらいは描こうとしたが結局気楽な感じで１月７日までやって参りました」と、年末年始はスッピンで過