伊藤忠商事の元社長で、民間人として初めて中国大使を務めた丹羽宇一郎氏が亡くなった。86歳。2025年12月24日、老衰のため死去した。丹羽氏は愛知県出身で1962年に伊藤忠商事に入社し、食料部門を経て1998年に社長に就任、経営の立て直しに手腕を振るった。2010年には民間人として初めて中国大使に就任し、尖閣諸島沖の漁船衝突事件をきっかけに日中関係が悪化した際には対応にあたった。