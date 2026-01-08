2023年の中京記念（G3）を制したセルバーグ（牡7・栗東・秋山真一郎厩舎）が、1月7日付で競走馬登録を抹消した。今後は滋賀県の辰美牧場で乗馬となる予定。【中京記念】伏兵セルバーグが逃げ切りで重賞初制覇乗馬になる予定セルバーグは2019年4月12日生まれ。父エピファネイア、母エナチャンという血統で、馬主は桑畑夏美氏。JRA通算成績は26戦5勝、獲得賞金は1億2158万4000円（付加賞含む）。2023年の中京記念では重賞初制覇