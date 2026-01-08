中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月8日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は8日の記者会見で、軍民両用（デュアルユース）品の対日輸出規制に関し、日本の「再軍事化」と核兵器保有のたくらみを阻止するための措置であり、民間用途に関わるものは影響を受けないと表明した。何氏は次のように述べた。高市早苗首相の台湾をめぐる誤った発言は、中国の主権と領土一体性を侵害し、内政に公然と干渉す