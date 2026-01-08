交流サイト（SNS）で知り合った10代の女子高校生を誘い出し、自宅に滞在させたとして、高松東署は8日、未成年者誘拐の疑いで大阪市平野区、無職山畑翼容疑者（39）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は昨年12月ごろ、香川県内の女子生徒が未成年だと知りながら大阪市の自宅に誘い出し、誘拐した疑い。生徒にけがはなかった。署によると、12月下旬に生徒の関係者が行方不明届を出し、防犯カメラの映像をつなぐ「リレー捜査」などで容