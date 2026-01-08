日本自動車輸入組合が８日発表した２０２５年の輸入車販売（日本メーカー製除く）は、前年比７・０％増の２４万３１２９台で、２年ぶりに増加した。電気自動車（ＥＶ）が２６・１％増の３万５１３台と過去最高を更新し、全体を押し上げた。メーカー別で米テスラが大半を占める「その他」が８８・４％増の１万６９３台と急増した。価格攻勢を強める中国ＢＹＤは６２・４％増の３８７０台、韓国ヒョンデ（現代自動車）は８９・２