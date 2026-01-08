今年1月1日から、デジタル人民元は利息が付くようになりました。こうして、10年余りの探究を経て、デジタル人民元は2．0版に入りました。デジタル人民元は低コストで着金が速いなどの特徴を持ちます。決済操作の面では、一般的な環境下ではデジタル人民元と第三者決済には差はほとんどありませんが、ネットワーク信号がなくても利用でき、他の決済手段より優れています。併せて、デジタル人民元は新しい口座体系を採用しており、標