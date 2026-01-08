中古車販売業者でつくる群馬県高崎市のＪＵ群馬で、ことし初めてのセリが行われ約７００台が出品されました。 中古車を取り扱う約３００社でつくるＪＵ群馬では、下取りした中古車などを取引するセリを毎週行っています。８日の初ゼリでは、まず神保文明会長理事長が「ことしは午年、飛躍できる年ということで期待している」と挨拶しました。 また加盟店が店頭で集めた募金約７５万円が、佐藤交通遺児福祉基金に贈られました。こ