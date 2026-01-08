富岡製糸場で進められている煙突の保存修理工事の進捗状況を確認するため、群馬県富岡市の榎本市長が現地を視察しました。 富岡製糸場のシンボルとして親しまれている煙突は、１９３９年に建設されましたが、経年劣化による損傷が進んでいて、市では昨年度から保存修理工事を進めています。 富岡市の榎本市長は８日に、高さ約４０メートルの足場を登り、工事の進捗状況を確認しました。 長期保存に向け課題となっているの