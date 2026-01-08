群馬県庁 前橋市長選を控え、群馬県は８日に予定していた知事の定例会見を１３日に延期しました。 県は７日に、記者会見の主催者である県庁の記者クラブに８日に予定していた知事会見を来週１３日火曜日の午後１時からに延期したいと申し入れました。 県は理由について、前橋市長選に関する質疑応答が想定されるなか、根拠のない不確かな情報が発信された場合、検証するための十分な時間が確保できず、有権者の投票行動に