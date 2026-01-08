第３９回高崎映画祭の各賞が発表され、最優秀作品賞に呉美保監督の「ふつうの子ども」が選ばれました。 第３９回高崎映画祭の各賞は、去年１月から１２月中旬までに国内で劇場公開された邦画約６５０作品を選定委員会が審査しました。 そして最優秀作品賞には、呉美保監督の「ふつうの子ども」が選ばれました。作品は、子ども同士のリアルな人間ドラマを描く完全オリジナルストーリーです。成長過程の子どもたちをみ