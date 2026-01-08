桐生警察署 ８日の朝、群馬県桐生市の工事現場で会社役員の男性が５０代と見られる男に刃物で切り付けられけがをしました。切り付けた男は、刃物をもって逃走しています。 ８日午前６時４５分ごろ桐生市新里町赤城山の造成工事現場で「殴られた。ナイフで切られた」と負傷した男性から１１０番通報がありました。 男性は４０代の会社役員で、５０代の男に小型ナイフのようなもので、首のあたりを切り付けられましたが、命